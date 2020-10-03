Об истории строительного комплекса Тюменской области расскажет выставка

Фото пресс-службы ТИУ

Выставка "Строители – призванье навсегда", посвященная истории строительного комплекса региона, открылась в музее истории архитектуры и строительства Тюменского края ТИУ. Здесь представлены уникальные исторические фотографии, а также экспонаты 12-ти крупных строительных организаций, входящих в состав Союза строителей Тюменской области.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, без памяти о прошлом невозможно построить будущее, а в нашей большой Тюменской области многим можно гордиться – в том числе, строительными объектами и славными традициями.

"На эту выставку будет приходить как молодежь, которая выбирает профессию, так и ветераны строительной отрасли. Благодаря сохранению и преемственности традиций представители молодого поколения будут стремиться к тому, чтобы результаты их трудов были также увековечены в истории, ведь профессия строителя – самая важная и нужная, мирная и созидательная", - убежден замглавы региона.

По словам председателя правления Союза строителей Тюменской области Игоря Спиридонова, тюменская строительная отрасль достойно выглядит среди других регионов России. С 2008 года мы вышли на 1 млн кв.м жилья в год и с тех пор каждый год увеличиваем объемы строительства.

Символично, что экспозицию открыли в год 20-летнего юбилея Союза строителей Тюменской области. По мнению Игоря Спиридонова, новая выставка, может побудить студентов выбрать профессию строителя и оставаться верными своему выбору на всю жизнь.

На выставке представлены уникальные исторические фотографии. Например, снимки Тюменского фанерного завода, датированные 1920-30 годами, некоторые – сделаны в военные годы. Среди экспонатов – подлинные ордена и награды Союза строителей региона, исторические документы 1950-70 годов. В центре зала установлен макет монумента – победитель конкурса на лучший памятник строителям Тюменской области. Возможно, в будущем этот памятник будет установлен в регионе, пишет "Тюменская область сегодня".