Опыт модернизации кадрового центра в Ишиме используют в других городах

Регионы планируют использовать опыт модернизации кадрового центра "Работа России" Ишима и Ишимского района. К коллегам уже приезжали специалисты из НАО, а также делегация из Мурманской области.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, ишимский кадровый центр занял второе место в рейтинге пилотных модернизированных центров субъектов РФ за 2019 год. Изучить опыт реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" приехали в Тюменскую область специалисты службы занятости из Мурманска.

Они приступают к реализации проекта в следующем году, и им было интересно увидеть наглядный результат модернизации модульного центра. Осмотрев помещения, оформленные в фирменном стиле и оборудованные современной техникой, коллеги отметили комфортные условия для посетителей в зоне первичного приема, удобные рабочие места для специалистов, организованные по системе 5С, а также игровую зону для детей.

"Мы обязательно будем использовать ваш опыт в своей работе. Начиная с разработки дизайн-проекта до организации переобучения и реализации жизненных и бизнес-ситуаций", - поделился директор центра занятости населения Мурманска Роман Антонов.

Отметим, Ишим и Ишимский район имеют один из самых низких показателей уровня безработицы в регионе и один из самых высоких - по уровню трудоустройства. Есть в этом заслуга и точной работы кадрового центра.