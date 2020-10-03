В Тюмени неотложная помощь переходит на круглосуточный режим

С сегодняшнего дня бригады неотложной медицинской помощи из поликлиник города Тюмени и Областной больницы № 19 Тюменского района переходят на круглосуточный режим работы.

За последние две недели в связи с активизацией эпидпроцесса по ОРВИ – в разы выросло количество обращений в службы скорой и неотложной помощи.

За счет обращений в связи с симптомами ОРВИ возросло количество звонков на тюменскую станцию скорой медицинской помощи. Если еще в начале сентября среднесуточное количество звонков было 1500-1600 (из которых примерно половина передавалась в "неотложку" поликлиник), то за вчерашний день на телефон 03 зарегистрировано 3600 звонков.

Но эта цифра не показательна относительно количества простудившихся – их число не превышает нормы. Эпидпорог не превышен, примерно в этих же цифрах была и заболеваемость в 2019 году. Но количество звонков возросло в разы. Зарегистрирован существенный перегруз телефонных линий скорой помощи.

Не снимается и напряженность по коронавирусу. По-прежнему есть необходимость посещать большое количество людей на дому.

Бригады неотложной помощи из поликлиник работали по продленному режиму работы – до полуночи. Но объективно смены у них заканчивались гораздо позже – чтобы приехать ко всем. Поэтому принято решение официально перевести работу неотложной помощи поликлиник на круглосуточный режим.

В областном департаменте здравоохранения напоминают, что симптомы ОРВИ – это неотложный повод для обращения, не экстренный. Поэтому следует звонить в часы работы поликлиник по телефону вызова врача на дом из поликлиники, на территории которой вы проживаете. В ночное время скорая помощь будет передавать неотложные вызовы в поликлиники.

В часы работы поликлиник в зависимости от состояния вы также можете обратиться непосредственно в поликлинику через фильтр. Отметим, что существенно меньше очередность во вторую половину дня.