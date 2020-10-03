Александр Григорьев оценил новый детсад на Войновке в Тюмени

14:37 02 октября 2020
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В открытии  нового корпуса детского сада № 185 в Тюмени принял участие депутат городской думы Александр Григорьев. На строительство в рамках национального проекта "Демография" потребовалось меньше года. 

В дошкольном учреждении сформированы 14 групп, четыре из которых будут посещать малыши в возрасте до трех лет. Заведующая детсадом Наталья Коровина организовала экскурсию для гостей. 

Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. Есть физкультурный и музыкальный залы, оборудован скалодром, а также обустроены места для познавательного развития.

Вкусную и полезную пищу повара будут готовить в современном пищеблоке.

"Приятно, что для дошколят строятся современные детские сады, где ребенок может всесторонне развиваться под руководством опытных педагогов", — поделился впечатлениями депутат.

Теги: Тюменская городская дума
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