Александр Григорьев оценил новый детсад на Войновке в Тюмени

В открытии нового корпуса детского сада № 185 в Тюмени принял участие депутат городской думы Александр Григорьев. На строительство в рамках национального проекта "Демография" потребовалось меньше года.
В дошкольном учреждении сформированы 14 групп, четыре из которых будут посещать малыши в возрасте до трех лет. Заведующая детсадом Наталья Коровина организовала экскурсию для гостей.
Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. Есть физкультурный и музыкальный залы, оборудован скалодром, а также обустроены места для познавательного развития.
Вкусную и полезную пищу повара будут готовить в современном пищеблоке.
"Приятно, что для дошколят строятся современные детские сады, где ребенок может всесторонне развиваться под руководством опытных педагогов", — поделился впечатлениями депутат.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru