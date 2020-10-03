Александр Григорьев оценил новый детсад на Войновке в Тюмени

В открытии нового корпуса детского сада № 185 в Тюмени принял участие депутат городской думы Александр Григорьев. На строительство в рамках национального проекта "Демография" потребовалось меньше года.

В дошкольном учреждении сформированы 14 групп, четыре из которых будут посещать малыши в возрасте до трех лет. Заведующая детсадом Наталья Коровина организовала экскурсию для гостей.

Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. Есть физкультурный и музыкальный залы, оборудован скалодром, а также обустроены места для познавательного развития.

Вкусную и полезную пищу повара будут готовить в современном пищеблоке.

"Приятно, что для дошколят строятся современные детские сады, где ребенок может всесторонне развиваться под руководством опытных педагогов", — поделился впечатлениями депутат.