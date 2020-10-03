В Тюмени подросток устроил ДТП и, скрываясь от автоинспекторов, переплыл реку со сломанной ногой

В Тюмени 17-летний подросток переплыл реку, скрываясь от сотрудников ГИБДД.

Студент одного из тюменских колледжей на "Жигули" ехал по улице Щербакова и не остановился по требованию инспекторов ДПС. На улице Коммунистической автомобиль въехал в забор дома. Водитель выбежал из машины и побежал к набережной. Спрыгнув с двух ярусов берегового сооружения, подросток повредил ногу, но это его не остановило. Молодой человек спрыгнул в реку и переплыл ее.

"На другом берегу его благополучно встретили сотрудники ГИБДД и доставили в больницу, где подростку была оказана медицинская помощь", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На водителя "Жигулей" составлены административные материалы за то, что не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.