В Тюмени подросток устроил ДТП и, скрываясь от автоинспекторов, переплыл реку со сломанной ногой

В Тюмени 17-летний подросток переплыл реку, скрываясь от сотрудников ГИБДД.
Студент одного из тюменских колледжей на "Жигули" ехал по улице Щербакова и не остановился по требованию инспекторов ДПС. На улице Коммунистической автомобиль въехал в забор дома. Водитель выбежал из машины и побежал к набережной. Спрыгнув с двух ярусов берегового сооружения, подросток повредил ногу, но это его не остановило. Молодой человек спрыгнул в реку и переплыл ее.
"На другом берегу его благополучно встретили сотрудники ГИБДД и доставили в больницу, где подростку была оказана медицинская помощь", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
На водителя "Жигулей" составлены административные материалы за то, что не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.
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