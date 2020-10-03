Два тюменских моногоспиталя возобновили работу

В Тюменской области как моноинфекционные госпитали функционируют Омутинская районная больница и детский лечебно-реабилитационный центр "Верхний бор", ранее работавший как обсерватор.

Закрытые ранее моногоспитали работали в таком режиме, чтобы можно было вернуть их к работе по инфекционному профилю в кратчайшие сроки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Омутинская районная больница принимает пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на COVID-19, центр "Верхний бор" также перепрофилирован под стандарты учреждения для лечения инфекционных больных.

"Сейчас больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы действуем на опережение", — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

На сегодня в регионе 11 учреждений принимают пациентов с коронавирусом, а также пневмонией, не обусловленной COVID-19. Рассматриваются и другие учреждения, которые будут задействованы при необходимости.