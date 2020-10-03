В сентябре в Тюмени поженились 774 пары

10:25 02 октября 2020
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Фото: pixabay.com

По сведениям комитета загс администрации города Тюмени, в первый осенний месяц свидетельства о заключении брака получили 774 пары. Всего с начала этого года в областном центре зарегистрировали брак 4 348 пар.

Также в сентябре в Тюмени на свет появилось 1 107 малышей. Всего за девять месяцев текущего года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали 9 894 новорожденных.

Теги: дети , ЗАГС , свадьба
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