В Тюмени пройдет конкурс среди водителей с ограниченными возможностями здоровья

17:20 29 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

В областном центре 3 октября пройдет открытый межнациональный конкурс по фигурному вождению "Оптимисты за рулем — 2020". 

Организация инвалидов "Оптимист" совместно с тюменским региональным отделением "Всероссийское общество автомобилистов" ежегодно проводят конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, с внутренними заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата и колясочников.

В этом году в конкурсе примут участие 15 водителей. Лучшим станет тот, кто первым доедет до финиша и допустит минимальное количество ошибок при выполнении упражнений "Бокс", "Параллельная парковка" и "Змейка".

Теги: водители , конкурс
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