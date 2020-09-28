По факту гибели детей на пожаре в Абатском районе возбуждено уголовное дело

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей при пожаре.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 25 сентября вечером в деревне Мешалкина Абатского района. Дети трех и пяти лет находились дома одни и спали. В это время в доме произошло возгорание. Детей спасти не удалось, они погибли, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"Следователи проверяют условия жизни погибших детей", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.