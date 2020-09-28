5 бесплатных способов сделать детство ребенка счастливым

Счастливое детство - это не только мультфильмы и игры на компьютере. Самые веселые события происходят во дворе собственного дома - на качелях, каруселях и горках. Но как быть, если ребенок не хочет расставаться с играми на телефоне или ютуб-каналом? На примере жилого комплекса “Европейский берег” рассказываем о пяти главных элементах, которые должны быть в каждом детском дворе.
Дворы-аттракционы
Главные гости двора - это дети и их родители. От этого и отталкивались при создании проекта. В закрытом дворе есть все, что только можно придумать. В центре внимания - большая песочница. По-настоящему огромная. Куличики из песка можно одновременно лепить 15 малышам, мешать друг другу никто не будет. Разные возрастные зоны расположены так, чтобы малыши не мешали друг другу - карусели для самых маленьких в одном месте, канатные паутинки для деток постарше - в другом. Это сделано в том числе и для безопасности. Есть здесь и уникальная качель. Она сконструирована таким способом, что на ней можно кататься вместе с малышом, лицом к лицу. Увлекательно и для родителя и для ребенка. Вдоль площадки располагается ряд больших деревянных качелей с навесом для отдыха, откуда видно всю детскую площадку.
Безопасность во главе
Зайти во двор может не каждый. Каждый двор оснащен пропускной системой. Без ключа зайти не получится. За тем, чтобы на территории не было чужих, а общее имущество оставалось в целости следит служба охраны. Даже когда все спят. По периметру всего комплекса установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. Во дворе комфортно и безопасно и в темное время суток. На территории установлены 3 уровня освещения. Включается оно автоматически при наступлении темноты.
Всему свое место
Во дворах чисто и уютно. Потому что у всего есть свое место. Машинам - многоуровневый крытый паркинг с теплым переходом, специальные парковки для велосипедов возле подъездов, отдельные помещения для колясок, самокатов, скейтов и велосипедов - на первом этаже.
Пространство двора поделено на зоны, чтобы каждому было комфортно. Прогулочные дорожки по периметру, в центре - место для игр детей, недалеко от площадок качели и лавочки для спокойного отдыха. Активно же провести время можно на бульваре, выйти на который можно прямо из вашего подъезда.
Зеленые пространства
Особый уют создается благодаря неравнодушной работе ландшафтных дизайнеров и садовников. Зеленые зоны созданы по авторскому проекту. Многолетние кустарники кизильника в сочетании с горными соснами создают приватные места для отдыха, а искусственно созданные холмы и ухоженный газон приближают к природе и просто радуют глаз. За здоровьем растений тщательно следят - питают, обрезают, укрывают в холодное время года. Чтобы с каждым теплым сезоном двор становился еще зеленее. Наблюдать за всей этой красотой можно сидя на стильных лавочках - габионах. Это максимально природное сооружение: основание скамьи - сетка, которая наполнена гладким белым камнем, сиденье - деревянная рейка. Удовольствие даже просто смотреть на такое место отдыха.
Секреты бульвара
Приватные дворы плавно продолжаются новым уровнем - пешеходным бульваром. Он еще строится, но уже сейчас известно, что будет ждать жителей микрорайона.
Бульвар - это место притяжения всей семьи. Для детей старшего возраста здесь появятся безопасные аттракционы. За качество отвечают топовые изготовители детских площадок - компании Тайга, Аданат, Ксил и Компан. Их детские городки располагаются в крупнейших городах России и Европы. Любители спорта найдут для себя различные функциональные зоны: воркаут турники, поля для футбола, волейбола и баскетбола. Плюс ко всему, район соединяется с городской сетью велодорожек - если захочется прокатиться за пределы микрорайона.
Вдоль бульвара расположится торговая галерея - все на расстоянии нескольких шагов. Только представьте, вышел на вечернюю прогулку, взял стакан свежесваренного кофе и медленно наслаждаешься уходящим днем, направляясь в сторону еще одного невероятного места микрорайона. Да, у бульвара есть маленький секрет - выход на собственную набережную реки Тура. Здесь проплывают пароходы и открываются неповторимые виды на закат.
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