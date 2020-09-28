5 бесплатных способов сделать детство ребенка счастливым

Счастливое детство - это не только мультфильмы и игры на компьютере. Самые веселые события происходят во дворе собственного дома - на качелях, каруселях и горках. Но как быть, если ребенок не хочет расставаться с играми на телефоне или ютуб-каналом? На примере жилого комплекса “Европейский берег” рассказываем о пяти главных элементах, которые должны быть в каждом детском дворе.

Дворы-аттракционы

Главные гости двора - это дети и их родители. От этого и отталкивались при создании проекта. В закрытом дворе есть все, что только можно придумать. В центре внимания - большая песочница. По-настоящему огромная. Куличики из песка можно одновременно лепить 15 малышам, мешать друг другу никто не будет. Разные возрастные зоны расположены так, чтобы малыши не мешали друг другу - карусели для самых маленьких в одном месте, канатные паутинки для деток постарше - в другом. Это сделано в том числе и для безопасности. Есть здесь и уникальная качель. Она сконструирована таким способом, что на ней можно кататься вместе с малышом, лицом к лицу. Увлекательно и для родителя и для ребенка. Вдоль площадки располагается ряд больших деревянных качелей с навесом для отдыха, откуда видно всю детскую площадку.

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Безопасность во главе

Зайти во двор может не каждый. Каждый двор оснащен пропускной системой. Без ключа зайти не получится. За тем, чтобы на территории не было чужих, а общее имущество оставалось в целости следит служба охраны. Даже когда все спят. По периметру всего комплекса установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. Во дворе комфортно и безопасно и в темное время суток. На территории установлены 3 уровня освещения. Включается оно автоматически при наступлении темноты.

Всему свое место

Во дворах чисто и уютно. Потому что у всего есть свое место. Машинам - многоуровневый крытый паркинг с теплым переходом, специальные парковки для велосипедов возле подъездов, отдельные помещения для колясок, самокатов, скейтов и велосипедов - на первом этаже.

Пространство двора поделено на зоны, чтобы каждому было комфортно. Прогулочные дорожки по периметру, в центре - место для игр детей, недалеко от площадок качели и лавочки для спокойного отдыха. Активно же провести время можно на бульваре, выйти на который можно прямо из вашего подъезда.

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Зеленые пространства

Особый уют создается благодаря неравнодушной работе ландшафтных дизайнеров и садовников. Зеленые зоны созданы по авторскому проекту. Многолетние кустарники кизильника в сочетании с горными соснами создают приватные места для отдыха, а искусственно созданные холмы и ухоженный газон приближают к природе и просто радуют глаз. За здоровьем растений тщательно следят - питают, обрезают, укрывают в холодное время года. Чтобы с каждым теплым сезоном двор становился еще зеленее. Наблюдать за всей этой красотой можно сидя на стильных лавочках - габионах. Это максимально природное сооружение: основание скамьи - сетка, которая наполнена гладким белым камнем, сиденье - деревянная рейка. Удовольствие даже просто смотреть на такое место отдыха.

Секреты бульвара

Приватные дворы плавно продолжаются новым уровнем - пешеходным бульваром. Он еще строится, но уже сейчас известно, что будет ждать жителей микрорайона.

Бульвар - это место притяжения всей семьи. Для детей старшего возраста здесь появятся безопасные аттракционы. За качество отвечают топовые изготовители детских площадок - компании Тайга, Аданат, Ксил и Компан. Их детские городки располагаются в крупнейших городах России и Европы. Любители спорта найдут для себя различные функциональные зоны: воркаут турники, поля для футбола, волейбола и баскетбола. Плюс ко всему, район соединяется с городской сетью велодорожек - если захочется прокатиться за пределы микрорайона.

Вдоль бульвара расположится торговая галерея - все на расстоянии нескольких шагов. Только представьте, вышел на вечернюю прогулку, взял стакан свежесваренного кофе и медленно наслаждаешься уходящим днем, направляясь в сторону еще одного невероятного места микрорайона. Да, у бульвара есть маленький секрет - выход на собственную набережную реки Тура. Здесь проплывают пароходы и открываются неповторимые виды на закат.

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