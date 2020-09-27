Для татарских бабушек Ялуторовска реализуют проекты дли живого ума

Проект "Эбием" для татарских бабушек стартовал в Ялуторовске при поддержке Фонда президентских грантов. Для участников будет доступно бесплатное посещение нейростудии "Живой ум" и организован курс "Хочу все знать!".

Нейростудия "Живой ум" - это целый цикл занятий с нейропсихологом. Группа участниц будет выполнять разные упражнения и задания на улучшение памяти, внимания, работоспособности. Занятия пройдут со 2 октября по 25 декабря.

Курс "Хочу все знать!" посвящен компьютерной грамотности. Бабушек научат пользоваться компьютером, ноутбуком или планшетом. Обучат пользоваться электронной почтой, соцсетями. Занятия будут проходить 6 октября по 3 ноября.

"На творческих мастер-классах бабушек познакомим с новыми видами рукоделия, а также с традиционными ремеслами. Они смогут поделится друг с другом опытом, обретут новые навыки, или восстановят когда-то забытые умения. Все расходные материалы будут предоставлены организаторами. Мы пригласили прекрасных мастериц для того чтобы они поделились с бабушками своим мастерством. Занятия творческой студии состоятся еженедельно по вторникам с 10 ноября по 8 декабря", - сообщили организаторы.

В рамках проекта также будут проходить просветительские лекции. На них специалисты помогут представительницам старшего поколения повысить юридическую и финансовую грамотность, научат защищаться от мошенников. Лекции запланировано провести с 15 декабря по 29 декабря, пишет ИА "Тюменская линия".