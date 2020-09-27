Первокурсники Тюмени сразятся в интеллектуальном квизе

Фото организаторов

Студентов-первокурсников колледжей и университетов Тюмени приглашают принять участие в онлайн-квизе, который состоится 6 октября в 17:00. Трансляция квиза пройдет в группе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте: https://vk.com/chgkto.

В квизе будут представлены шесть разноплановых блоков, объединенных молодёжной темой. Участники с помощью логики попытаются ответить на различные текстовые, аудио и иллюстрированные вопросы.

По словам руководителя Интеллектуального движения Тюменской области Олега Войкина, ежегодно проводится интеллектуальное посвящение первокурсников. В этом году турнир состоится онлайн и в формате квиза. Задачей организаторов является знакомство первокурсников с миром интеллектуальных игр и объединение единомышленников в начале сезона.

Бесплатно поучаствовать в квизе могут команды от 3 до 6 человек. Анкета для регистрации на квиз представлена в группе движения ВКонтакте. Победители определятся среди команд колледжей и университетов, самые сильные команды получат фирменные призы от движения и интеллектуальных партнеров, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".