В Тюмени покажут немое кино в сопровождении живого оркестра

Альтернативную озвучку немого фильма "Огни большого города" представит инструментальный ансамбль МОКА project в кинотеатре в начале октября.

Создатели проекта погрузят посетителей в атмосферу кинотеатра XX века – тогда фильмы озвучивал живой оркестр. Зрители увидят классику немого кино Чарли Чаплина в сопровождении фортепиано, скрипки, альта, виолончели и арфы.

По словам руководителя проекта Михаила Топалиди, организаторы проявили интерес к тому, что ранее в театрах все озвучивали вживую, даже шумовые эффекты с помощью театральных машин. И решили попробовать повторить это, начав с детских спектаклей и перейдя на фильмы.

Стоит отметить, что ансамбль МОКА project в этом году вошел в число победителей конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от Театрального центра "Космос", получив на воплощение своей идеи 180 000 рублей. Подробности о проекте можно узнать на сайте космосцентр.рф. Подобный проект в Тюмени реализуется впервые, пишет "Moi-portal.ru".