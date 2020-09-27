Тюменцы могут найти высокооплачиваемую работу в сфере строительства

Более 37 тыс. вакансий предлагают жителям Тюменской области в центре занятости. Основная часть — 9 тыс. 527 вакансий — в строительстве. Здесь же зафиксированы самые высокие предложения по заработной плате.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, с начала года 83 тыс. 858 граждан обратились в центр занятости в поиске подходящей работы, 64,3% трудоустроены. На начало сентября 34 тыс. 980 человек состояли на учете в качестве безработных.

В банке вакансий собраны предложения о работе в сфере образования, торговли и ремонта автомобильного транспорта, в госуправлении и обеспечении военной безопасности. Более 2,6 тыс. вакансий заявлено в обрабатывающих производствах, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. 2 тыс. 483 вакансий - в культуре, спорте, организации досуга и развлечений. Практически 2 тыс. работников требуются в здравоохранении и оказании социальных услуг.

Самые высокие зарплаты —в строительстве: у изолировщиков (58 тыс. 750 руб.), машинистов экскаватора (51 тыс. 339 руб.), монтажников технологических трубопроводов (51 тыс. 214 руб.), прорабов в строительстве (48 тыс. 810 руб.), машинистов автогрейдера (47 тыс. 338 руб.), машинистов бульдозера (47 тыс. 223 руб.), мастеров строительных и монтажных работ (46 тыс. 780 руб.). Зарплату меньше 20 тыс. рублей предлагают продавцам продовольственных товаров, неквалифицированным рабочим, официантам, почтальонам, пишет "Вслух.ру".