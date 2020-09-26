Тюменцев приглашают на бесплатный уличный спектакль об экологии

Афиша организаторов

Театральная мастерская "Будильник" покажет в Тюмени уличный спектакль "Свалка", посвященный проблемам экологии города. Показы пройдут 27 и 28 сентября и будут бесплатными для зрителей.

"Мастерская всегда относилась к природе с особой бережностью. Мы приучаем детей к раздельному сбору отходов. Отсортированные отходы потом сдаем в пункты переработки. Часть пластиковых отходов остались, их использовали для изготовления части реквизита и костюмов к постановке. Проект реализуется на средства гранта Президента РФ", - рассказала представитель мастерской Мария Зарембо.

Создатель спектакля Юрий Демчук хотел донести до тюменцев то, что современное общество нацелено на потребление, в этом заключается проблема.

Спектакль покажут 27 сентября в 19:00 в микрорайоне "Видный" по адресу ул. Федюнинского, 77а. Затем зрителей ждут 28 сентября в 20:00 в ЖК "Ново-Патрушево" на сцене "Сказочной аллеи", около дома по адресу улица Федюнинского 62/2. Одеваться по погоде, чтобы было комфортно смотреть представление, пишет "Тюменская область сегодня".