Тюменским автолюбителям советуют заранее подготовиться к заморозкам

Совсем немного времени остается до первого снега, в связи с чем тюменцам советуют начать подготовку автомобиля к холодному времени года. Евгений Ермаков, руководитель СТО, рекомендует заранее подготовить свое авто перед заморозками, чтобы избежать сезонных очередей в шиномонтажных мастерских и СТО, а также быть уверенным в безотказной работе автомобиля при минусовых температурах.

В первую очередь эксперт советует проверить исправность аккумулятора, ведь в холод нагрузка на него сильно увеличится. Стоит оценить количество электролита, замерить напряжение и осмотреть провода и клеммы на предмет коррозии и повреждений.

При наледи на утренних дорогах в заморозки максимально важным является качество сцепления колес с дорогой и состояние подвески. Необходимо тщательно осмотреть стойки и амортизаторы, заменить изношенные детали, проверить тормозную систему (цилиндры, регуляторы тормозов) и провести диагностику ABS, ESP и ASD.

К замене шин можно приступать ещё до первого снега и гололеда, при температуре от +5 и ниже. То же касается и уплотнителей и замков. Во избежание замерзания замка в дверце, стоит заранее обработать его водоотталкивающим аэрозолем, а уплотнители и резинки дверец протереть смазочным средством. Такие процедуры нужно будет повторять после каждой мойки авто.

Стоит упомянуть и о важности стеклоомывающей жидкости, купить которую стоит сейчас до сезонного повышения цен. Для обеспечения безопасности на дороге стоит проверить "дворники", заменив их при необходимости, пишет "АиФ – Западная Сибирь".