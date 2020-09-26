В жюри молодежного театрального фестиваля вошел тюменский продюсер

Фото организаторов фестиваля

Продюсер из Тюмени и автор первого в России VR-спектакля "В поисках автора" Андрей Зубов примет участие в качестве члена жюри на международном молодежном театральном фестивале "Живые лица". Фестиваль пройдет со 2 по 4 октября, а участниками в нем будут коллективы из Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Также свое шоу зрителям продемонстрируют театры Армении и Беларуси в формате онлайн-трансляции.

По словам Андрея Зубова, фестиваль "Живые лица" это своеобразный трамплин для малых театров, поэтому продюсер очень хочет посмотреть и поддержать коллективы, представляющие свое творчество. Андрей Зубов занимается развитием кинематографа в Тюменской области, является режиссером таких документальных фильмов, как "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" и "*#ЗвездочкаРешетка".

Возглавит жюри фестиваля театральный критик, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тихоновец. В качестве экспертов так же выступят профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, основатель и педагог кафедры режиссуры ТГИК Марина Жабровец и директор, ведущий актер Тюменского Большого Драматического театра Сергей Осинцев.

Для зрителей запланированы тематические мастер-классы, а программа фестиваля включает на данный момент 10 спектаклей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".