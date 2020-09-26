ГИБДД Тюмени напоминает о важности соблюдения скоростного режима

Превышение безопасного скоростного режима является основной причиной дорожно-транспортных происшествий на федеральных автодорогах Тюменской области. Наибольшую опасность представляет период межсезонья и осень из-за мокрых и скользких дорог, а также характерных для этого времени первых проявлений гололеда.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в Тюменском регионе за сентябрь произошло 193 ДТП, в которых 267 человек были ранены, 18 погибли. Этот показатель ниже, чем было отмечено за этот же период в прошлом году. Из-за превышения скорости произошла каждая четвертая авария на дороге. За этот же месяц сотрудники ДПС зафиксировали более 550 нарушений скоростного режима водителями транзитного транспорта и жителями области.

Дополнительные меры по контролю соблюдения скоростного режима на трассах предпринимает ГИБДД. Патруль автодорог осуществляется на выделенных для автомобилей ДПС маршрутах с включенными маяками. Аппаратура в салонах машин полиции позволяет фиксировать скорость проезжающего транспорта.

Такие меры способствуют выявлению нарушителей и позволяют привлечь их к административной ответственности. Также другие автомобилисты благодаря этому предупреждаются о необходимости безопасного выбора скорости.