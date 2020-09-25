В Тобольске кремль свяжут с подгорной частью новым туристическим маршрутом

После реконструкции объектов в подгорной части Тобольска новый маршрут для туристов свяжет ее с кремлем.

Реконструируемая территория разделена на три зоны: Базарная площадь, сквер Алябьева и улица Мира. На Базарной площади появятся входная группа со стороны улицы Хохрякова, ярмарочные домики, сувенирные лавки и другие объекты. Там будут проходить городские культурно-массовые мероприятия. Благоустройство ждет и сквер Алябьева, так, там появятся тротуары и дорожки, сцена, детская площадка, также будет установлен памятник композитору. Улица Мира будет использоваться как пешеходная зона.

"Проект реализуется в очень короткие сроки. От разработки проектной документации до конечного результата пройдет меньше полутора лет. Подрядчик обещает все работы закончить до 20 ноября текущего года", — рассказал ИА "Тюменская линия" Юрий Вавакин, заместитель главы города Тобольска.

Протяженность нового туристического маршрута составит один километр.