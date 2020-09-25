В Тюмени открыли памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову

15:54 25 сентября 2020
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В торжественной церемонии памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову 20 сентября принял участие депутат Тюменской городской думы Александр Григорьев.

Бюст советского военачальника, лауреата Государственной премии СССР установили в сквере Воздушно-десантных войск на территории избирательного округа депутата гордумы.

Генерал армии Василий Филиппович Маргелов командовал воздушно-десантными войсками, и под его умелым руководством ВДВ стали армейской элитой. 

"В сквере возле памятника можно будет проводить уроки мужества,  он также станет местом притяжения новобранцев, которые будут призваны на службу в ВДВ", - отметил Александр Григорьев.

Теги: Тюменская городская дума
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