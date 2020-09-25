Тюменцев научат спасать во время чрезвычайных ситуаций

12:32 25 сентября 2020
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Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

В Тюмени для волонтеров начинается двухнедельный марафон по подготовке к спасательным действиям в чрезвычайных ситуациях. Участники освоят теоретический материал и отработают практические навыки оказания первой помощи.

Возраст участников варьируется от 16 до 22 лет.

— Проект нацелен в большей степени на действующих волонтеров. Программа обучения прописывалась именно с учетом специфики деятельности волонтера на массовых событиях. Основная задача волонтеров — налаживание процесса оказания помощи до приезда спасательных служб. По результатам проекта, оценив уровень знаний и готовности каждого участника, мы формируем штат волонтеров безопасности. Так как в этих людях мы будем уверены, — делится руководитель форума волонтеров безопасности Максим Бойко. 

Проект получил финансовую поддержку благодаря участию в конкурсе проектов "Моя идея.PRO". Выигрыш составил 150 тысяч рублей.

Теги: волонтеры , гранты , первая помощь , ЧС
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