Тюменский проект о вкладе многодетных отцов в историю реализуют в других городах

В 2021 году исторические игротеки "Земля отцов" пройдут в нескольких городах — Тюмени, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижневартовске.

Проект "Земля отцов_72", реализованный в 2019 году, посвящен биографиям мужчин, внесшим вклад в развитие тюменского края. Создатели проекта решили расширить географию.

"Хотим познакомить участников с историческими персоналиями со всего пути нашей страны. Проект преследует тренд на актуализацию примеров многодетных отцов – тех, у кого было от трех и более детей", — пояснил ИА "Тюменская линия" президент ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

На реализацию проекта "Земля отцов" по итогам первого конкурса фонда президентских грантов общественники получили 3 млн рублей.