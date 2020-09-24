Музей имени Словцова на неделю превратился в центр кино

Фото: Юлия Анкушева

В Музейном комплексе имени Словцова проходят основные показы VII международного кинофестиваля "Ноль Плюс", который открылся в Тюмени в минувший понедельник.

Каждый день обещает быть интересным, ведь для всех желающих посетить музей запланировано множество поучительных фильмов и добрых мультфильмов для детей и их родителей. Показы идут с утра до вечера.

Во вторник день кино в музее открылся программой "Малышам и им родителям". Мультики зарубежных и отечественных авторов рассчитаны на семейный просмотр, они добрые и смешные. "Магазин воображаемых друзей" (Италия), "Рысь в городе" (Франция), "Волк наоборот" (Россия) — запомните эти названия, посмотрите эти ленты со своими детьми!

Учиться беречь природу, по-доброму относиться к животным и окружающей среде надо с детства. А что позволяет маленькому человеку лучше всего воспринять информацию? Конечно, любимый мультфильм. Фильмы, раскрывающие зрителю глубокий смысл доброго отношения людей к животным, организаторы объединили в программу "Звери тоже люди". В нее вошли ленты "Теплая Звезда" (Россия), "Как медведь друга искал" (Беларусь), "Золотая Рыбка" (США) и множество других увлекательных мультфильмов для маленьких зрителей.

Чего не должен совершать каждый человек — это переставать мечтать. Именно об этом — программа "Живое Воображение" для детей от 10 лет и старше. Окунуться в мир фантазий можно вместе с работами "Эксперимент : Полное Солнечное Затмение" (Чили), "Новичок"(Великобритания), "Рехак" (Великобритания) .

Чем старше зритель, тем серьезнее поднимаются темы. Вниманию зрителей – подростков предложена программа "Выбор" с серией короткометражных фильмов "Справедливость" (Южная Корея ), "Подходящая пара" ( Франция), "Инфлюэнсер " (Испания), которые рассказывают о поступках и о необходимости выбора.

Кто не любит детективы? Детективы любят все! Для детей от 12 лет и старше на фестиваль из Германии приехал фильм "Каждая легенда имеет свое начало" . Полнометражный фильм Гэби о первом детективном приключении начинающих сыщиков Тиме, Клёцке и Карле.

Разумеется, в условиях пандемии все мероприятия проходят в строгом соответствии с требованиями безопасности. Поэтому, собираясь в кино, не забудьте взять маску и убедиться в том, что у вам не повышена температура. Ну а если прийти на показ не получится, не стоит расстраиваться. Офлайн-показ – это, по сути, тест, проверка кино на реакцию публики. Все фильмы фестиваля доступен в онлайн-кинотеатре "НОЛЬ ПЛЮС", где каждый может посмотреть кино, не выходя из дома.

Впереди еще три дня кинопоказа, поэтому следите за программой кинофестиваля и приходите в кино!

Кристина Решетникова, детский медиа- холдинг «Академия радости»