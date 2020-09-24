В Тюмени пройдет экодиктант

11:35 24 сентября 2020
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В ноябре в Тюменской области состоится ежегодный Всероссийский экологический диктант. В регионе  определены площадки для проведения экодиктанта в офлайн-формате.

Принять участие в экодиктанте могут все желающие в возрасте от 12 лет:

— 15 ноября в 12.00 на площадках учреждений дополнительного образования;

— 16 ноября в 12.00 на площадках общеобразовательных организаций (учебные классы на уроках биологии, химии или физики), вузов, организаций профессионального образования (на профильных занятиях).

Также предусмотрено проведение диктанта на онлайн-платформе экодиктант.рус. который начнет работу с 1 октября.

Экодиктант составлен в четырех вариантах различной степени сложности:

— для детей и молодежи в возрасте 12–17 лет;

— для учащейся и рабочей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, студентов и выпускников учебных заведений по эколого-биологической направленности;

— для взрослого населения;

— для специалистов, экспертов в области экологии и охраны окружающей среды, а также государственных и муниципальных служащих.

Теги: экология
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