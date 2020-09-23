Бельчата, о которых позаботились тюменские дачники, готовятся к зимовке

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские дачники, которые взяли под опеку бельчат, потерявших мать, надеются, что зима пройдет для животных благополучно.

Владимир и Светлана отмечают, что за лето бельчата подросли и окрепли. Теперь они сами способны подыскивать себе корм, хотя пока все еще возвращаются к кормушке. Владимир рассказывает, что бельчата передвигаются теми же маршрутами, что и взрослая белка, пить они приходят на садовую бочку, потому дачники следят, чтобы она всегда была наполнена до краев. Брать корм с рук зверьки уже перестали, но знакомых им людей не боятся.

"Мы беспокоимся, как бельчата перезимуют. Но, похоже, они освоили все навыки, которые позволяют белкам спокойно переживать наши суровые зимы. Ну, и мы не забудем хотя бы раз в неделю пополнять кормушки", — рассказала ИА "Тюменская линия" Светлана.