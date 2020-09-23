Почта России трудоустроила около тысячи тюменцев

Фото пресс-службы Почты России

В период распространения коронавирусной инфекции у жителей Тюменской области значительно возросла потребность в почтовых услугах. В этих целях штат сотрудников УФПС Тюменской области был пополнен. Всего с марта по июль трудоустроено около тысячи человек.

Ограничения в период самоизоляции привели к росту услуг по доставке посылок и экспресс-отправлений на дом и приему платежей на дому. Спрос на доставку посылок на дом весной 2020 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество платежей, принятых на дому за три месяца – апрель, май, июнь, по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилось примерно на 15%. Таким образом, возросла потребность в новых сотрудниках. Наиболее востребованными были почтальоны, операторы отделений почтовой связи, водители и курьеры.

Почта России предлагала постоянную работу и варианты временного трудоустройства. Стать сотрудниками предприятия могли жители региона из сфер торговли, общепита, организации развлекательных мероприятий, которые оказались в вынужденном отпуске. Многие кандидаты выбирали трудоустройство на постоянной основе.

"Почта России в Тюменской области является одним из крупных работодателей. У нас трудятся около 3,5 тысяч человек. И сегодня нам нужны водители, операторы, почтальоны, сортировщики, руководители отделений почтовой связи", – сообщила заместитель директора УФПС Тюменской области Елена Игнатова.

Информация о вакансиях Почты России в Тюменской области размещается на HeadHunter и Зарплата.ру, подбор идет совместно с центрами занятости населения города Тюмени и районов. Компания гарантирует трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильную заработную плату, социальные гарантии. Кандидатам можем предложить неполный рабочий день и работу рядом с домом.

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