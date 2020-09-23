В Тюмени приступили к благоустройству сквера по улице Невской

Около 2 тысяч квадратных метров составит площадь благоустройства в сквере по улице Невской в Тюмени. Опрос по предстоящим работам проводился на портале "Я решаю" с 23 июля по 5 августа. Параллельно проходили встречи с жильцами близлежащих домов.

Свое мнение по будущему содержанию сквера выразили 210 горожан. В центре зеленой зоны планируется установить перголу с качелями, и более 80% жителей эту идею поддержали.

"Отмечу, что, согласно проекту, стоит задача сохранить каждое дерево, – рассказал депутат Дмитрий Осипов, в чьем избирательном округе расположен сквер. – Кроме того, планируется в дополнение к существующим зеленым насаждениям высадить кустарники и сформировать клумбы с многолетними цветами – это пожелание горожан будет обязательно учтено".

Также депутат добавил, что большинство жителей высказались за установку лавочек с круглыми формами, 73% проголосовавших предпочли пешеходные дорожки с плавными линиями прямым, акцентируя внимание на том, что дорожки необходимо сделать там, где фактически пролегает пешеходный маршрут.

Горожане также предлагают оборудовать в сквере систему видеонаблюдения, сделать стилизованное уличное освещение и установить новые арт-объекты. Депутат отметил, что все эти предложения также будут реализованы при строительстве зоны отдыха.