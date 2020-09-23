В Тюменской области в скрининговые исследования войдет тест на ВПЧ

Рак шейки матки занимает пятое место по заболеваемости среди злокачественных новообразований у женщин. За последние 10 лет онкологи отмечают прирост новообразований, выявленных на ранних стадиях. В 2019 году от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом рак шейки матки более 72% были выявлены на ранних стадиях.

"За последние 10 лет увеличилась и заболеваемость раком шейки матки, несмотря на то, что развитие данной патологии можно предупредить. Сегодня стандартом скрининга рака шейки матки является тестирование на вирус папилломы человека. Пока на территории Тюменской области тестирование на ВПЧ массово не проводится, но мы планируем в 2021 году ввести этот тест в территориальную скрининговую программу в рамках ОМС", — комментирует Валерия Павлова, главный онколог Тюменской области.

Онкологи уверены, внедрение в скрининговую программу такого исследования, как ВПЧ-тестирование поможет снизить заболеваемость раком шейки матки и увеличить выявление данной патологии на ранних стадиях.