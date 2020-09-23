Для тюменцев работает горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Тюменцев консультируют насчет того, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Специалисты напоминают, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Сотрудники Роспотребнадзора консультируют жителей региона по телефону: 8 (3452) 69-67-91, 8 904 492 92 30. Часы работы: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.00–16.45; перерыв: 13.00–13.45.

Горячая линия работает до 12 октября .