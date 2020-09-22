Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в доме по улице 50 лет ВЛКСМ

В Тюмени по результатам проверки по факту хлопка газа в жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (повреждение чужого имущества по неосторожности).
По версии следствия, вечером 20 сентября 2020 года в квартире на втором этаже дома №95 по улице 50 лет ВЛКСМ в результате неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием, установленным в квартире, произошло возгорание природного газа и хлопок, которые повредили имущество жильцов дома.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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