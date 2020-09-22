Пойдем в кино: в Тюмени стартовал фестиваль "Ноль плюс"

В Тюмени 21 сентября начался седьмой международный кинофестиваль "Ноль Плюс". Он продлится до 27 сентября. Разумеется, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но это не напугало ни организаторов, ни зрителей. Все меры профилактики на всех площадках фестиваля соблюдаются.

Зрителям представится возможность увидеть кинокартины из разных уголков мира: России, Польши, Бельгии, Германии, Франции, Италии, Аргентины, Ирана, Турции, Канады, Белоруссии, Израиля — 40 стран прислали на кинофорум свои работы. Начальной точкой в первый день "Ноль Плюса" стал театральный центр "Космос", в котором показы начались с десяти утра и продолжались до восьми часов вечера. Параллельно с "Космосом" в "Конторе пароходства" начались сеансы с участием жюри. А в арт-пространстве "Время победы" стартовала специальная программа с российскими фильмами о Великой Отечественной войне для детей от 8 лет и старше.

Вечером в ДК "Нефтяник" прошла торжественная церемония открытия фестиваля, на которой состоялась премьера музыкально-пластического сказа "Тропою северного ветра", выступили московский актер дубляжа Сергей Чихачев, тюменская актриса Алла Потриваева и театр эстрадной песни "Соломинка".

Помимо показа фильмов, "Ноль Плюс" интересен своей культурно-образовательной программой, включающей в себя множество мастер-классов от жюри фестиваля. На мастер-класс может попасть любой желающий, предварительно записавшись на официальном сайте кинофестиваля.

Новшество этого года — детская версия открытия. В комплексе "Зодчий" юные зрители попали в настоящий Киногород — с Костюмерной улицей, бульваром Озвучки и другими удивительными местами. Посетители Киногорода узнали историю кино, смогли узнать секреты кинопроизводства и повеселиться на славу.

В программе фестиваля — ставший традиционным форум по кинопедагогике, выступления танцевальных коллективов и музыкальный спектакль. Но главное, конечно — кино. Детское, семейное, доброе. Главный принцип отбора фильмов для фестивального показа — это пропаганда семейных ценностей.

Праздник начался! Напоминаем, что все мероприятия кинофорума свободны для посещения, необходимо только зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Инга Кортусова, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости"

Фото: Настя Никольская, Даша Демидович