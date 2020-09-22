Тюменцы зажгли свечи в день 640-летия Куликовской битвы

Патриотическая акция "Свеча" прошла в День воинской славы у храма во имя Святого благоверного князя Димитрия Донского на площади Губкина. В ней приняли участие воспитанники центра "Аванпост", школьники, неравнодушные горожане.

Об исторических событиях, связанных с этим Днем воинской славы, рассказал настоятель храма Димитрия Донского иерей Димитрий (Проходенко). Ровно 640 лет назад, 8 сентября 1380 года (21 сентября по новому стилю), на поле Куликовом русское войско во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем одержало победу над войском хана Мамая. По благословению Сергия Радонежского Куликовская битва пришлась на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Поминальная суббота в память о павших на поле Куликовом была установлена Дмитрием Донским на 40-й день после битвы, накануне дня Святого Димитрия Солунского, отмечавшегося 26 октября (8 ноября по новому стилю). Издание "Тюменская область сегодня" отмечает, что лишь в России отмечается эта дата, в которую вспоминают воинов, погибших во все времена. По этой причине одновременно был открыт XXVI Международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота".