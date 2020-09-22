Тюменцы могут получить грант на развитие туризма

Предприниматели Тюменской области могут выиграть грант на сумму до 3 миллионов рублей на развитие туризма. Средства можно направить покупку объектов турпоказа, модульных гостиниц, приобретение товаров для отдыха и спорта, разработку турмаршрутов и многое другое.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Ростуризма и в личном кабинете заполнить заявку на участие. Рассчитывать на поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 г.

"Мы уверены, что многие идеи, которые есть у наших туроператоров, смогут найти поддержку на уровне страны, так как отвечают необходимым требованиям. Главное – подать заявку и выполнить все требования", — отметила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Эксперты будут оценивать актуальность, значимость, наличие обязательного софинансирования, опыт, квалификацию участника и наличие соглашения с органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации о реализации проекта на этой территории.