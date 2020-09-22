Школу в ЖК "Звездный" сдадут к началу следующего учебного года

В Тюмени новая школа на 1200 учебных мест в районе ЖК "Звездный" откроется в 2021 году. Сейчас на строительной площадке продолжается отделка фасада, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы, снаружи здания также идет благоустройство территории.

Проект типовой, общая площадь здания переменной этажности — более 20 тыс. кв. м. Учебное заведение поделено на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором — начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей к школе территории расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная.

"Срок завершения строительства по контракту школы в районе ЖК "Звездный" – конец 2021 года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года", — сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.