Благодарностями городской думы отмечены сотрудники ТюмГУ

Участие в торжественном заседании ученого совета Тюменского государственного университета, посвященном 90-летию учебного заведения, принял председатель городской думы Евгений Заболотный.

За высокие профессиональные достижения в сфере образования он вручил благодарность городской думы профессору кафедры английской филологии и перевода Ольге Дубровской и директору финансово-экономического института Дарье Лазутиной.

В приветственном слове он отметил, что, будучи проректором вуза, с главной кафедры университета он выступал 16 лет назад.

"Три поколения моей семьи связаны с университетом, — сказал председатель Евгений Заболотный. — Педагогический институт окончила моя мама, созданный на его базе университет — я и мои дочери. Вуз стал для нас родным домом. Мы благодарны учебному заведению за полученное образование, которое позволило нам состояться в профессии, жить и работать на тюменской земле".

Председатель Тюменской городской думы также подчеркнул, что сохраняемые в вузе традиции и преемственность поколений — одна из главнейших составляющих классического университетского образования.