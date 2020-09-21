Тюменский учитель прокомментировал мнение о том, что ОБЖ — "лишний предмет"

О том, стоит ли предмет ОБЖ в школах делать факультативным, поделился мнением учитель ОБЖ и физики тюменской школы № 70 Сергей Павлюк.

На днях этот предмет назвали "лишним уроком". HR-специалист Зулия Лоикова отметила, что в том виде, в котором его преподают в общеобразовательных учебных заведениях, его можно было бы перевести в разряд факультативных занятий.

В свою очередь Сергей Павлюк считает, что уроки ОБЖ в школах убирать из программы не стоит:

"Мои выпускники приходят иногда в школу. Некоторые из них говорят, что полученные знания,в основном из раздела оказания первой помощи, они применяли в жизни", — рассказал учитель в интервью изданию "Тюменская область сегодня".

По мнению Павлюка, уроки ОБЖ призваны научить детей, как поступать в различных, порой экстремальных, жизненных ситуациях. Также в десятом классе молодые люди проходит сборы, и это значимая подготовка к военной службе.

Преподаватель отметил, что, вероятно, стоило бы изменить форму подачи предмета, а именно — сократить теоретическую часть и увеличить часть практическую, но с соблюдением всех требований по учебному процессу. Многие помнят, какую бурную общественную дискуссию вызвал внеклассный урок в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в школе Ишима.