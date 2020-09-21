В Тюмени открыли сквер в честь врачей

Фото: Тюменская линия

На территории медсанчасти "Нефтяник" на улице Шиллера открылся сквер хирургов. В зеленом уголке появился бюст в честь Рашида Зиганшина — заслуженного врача РСФСР, ученого, изобретателя, профессора.

Рашид Зиганшин долгое время возглавлял кафедру факультетской хирургии, рассказывают в пресс-службе Тюменского медуниверситета. Он является основателем школы "компрессионного шва". Эта техника, которой ранее не было ни в России, ни за рубежом, и сейчас считается эффективной при хирургических операциях на пищеварительном тракте. В 2001 году авторскую методику признали эффективной и официально рекомендовали использовать на территории Российской Федерации и стран СНГ. В мае Рашиду Зиганшину исполнилось 90 лет, сообщает ИА "Тюменская линия".

В медсанчасти рассказали, что сквер стал данью самоотверженному и тяжелому труду всех медиков Тюменской области. На информационной табличке значится, что инициаторами установки бюста в честь доктора выступили медицинское сообщество Тюмени, ученики и спасенные пациенты. Рашида Зиганшина