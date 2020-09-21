На тюменских дорогах прошли сплошные проверки на трезвость

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня утром сотрудники ГИБДД провели две сплошные проверки водителей на трезвость — на улице Ямской и на 20-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский, а также были организованы точечные проверки.

"Автоинспекторы оценили по визуальным признакам состояние более 400 водителей, остановленных в рамках мероприятий. Выявлено 28 нарушений правил дорожного движения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На улице Ямской был задержан 38-летний водитель автомобиля "Мицубиси Паджеро", предположительно, управляющего автомобилем в состоянии опьянения. У автомобилиста присутствовали признаки опьянения, у него взят анализ в областном наркологическом диспансере. Ранее, с 2004 года мужчина 5 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на употребление алкоголя и наркотиков.

Во время рейда на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень —Омск инспекторы остановили автомобиль "ВАЗ-21124". 30-летний водитель права управления транспортом не имеет, он находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Когда автомобиль погружали на эвакуатор, водитель стал агрессивен и пытался убежать. Его задержали и применили специальное средство – наручники. На автомобилиста составлены материалы за управление транспортом в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительского удостоверения, а также за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.