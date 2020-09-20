Тюменские врачи советуют детям и подросткам одеваться по погоде

Для профилактики заболеваний репродуктивных органов мальчикам следует соблюдать правила личной гигиены и одеваться удобно, по погоде. Советы о сохранении здоровья дал тюменский детский врач, уролог-андролог Павел Горохов.

"Мальчикам не следует носить тесное белье и брюки. Серьезную опасность для мужского здоровья могут представлять не только переохлаждение, но и перегревание внешних репродуктивных органов, поэтому одеваться надо по погоде", - отмечает эксперт.

В период полового развития у мальчиков, который начинается в среднем с 7,5-8 лет и завершается к 13-15 годам, есть риск возникновения различных заболеваний наружных и внутренних половых органов. При отсутствии профилактики и лечения эти патологии могут помешать ребенку стать в будущем полноценным мужчиной.

Если ребенок жалуется на боли или неприятные ощущения в области репродуктивных органов, родителям необходимо как можно скорее отвести его к врачу, пишет ИА "Тюменская линия".

"Половая сфера для мальчиков - очень тонкая тема. Многие из них просто стесняются рассказать родителям о возникающих интимных проблемах. В подобных ситуациях решающее значение имеет тесный психологический контакт между сыном и отцом", - добавил Павел Горохов.