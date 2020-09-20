Единая диспетчерская служба "скорой помощи" работает в Тюменской области

Единую диспетчерскую службу "скорой помощи" запустили в Тюменской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и в соответствии с поручением главы региона. Нововведение позволяет сократить время доезда бригад в экстренных случаях за счет межтерриториальной маршрутизации.

Как рассказала начальник отдела информационных технологий и защиты информации Юлия Новак, до этого службы "скорой помощи" обслуживали только закрепленные за их районом участки. Единый диспетчерский центр координирует работу по всем вызовам в регионе, поступающим в случае чрезвычайных ситуаций.

"Ориентируясь по системе ГЛОНАСС, обрабатывающие вызовы специалисты направляют к месту ДТП или другого ЧП ближайшую бригаду "скорой помощи", независимо от районной принадлежности", - отметила она.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что новая система позволяет более точно оценивать оперативную обстановку. Так, в ДТП возле с. Старая Маслянка Ишимского района пострадало пять человек. Территориально авария произошла в зоне обслуживания абатской "скорой", но ближайшей свободной бригаде пришлось бы ехать более 40 километров. Поэтому к пострадавшим направили бригаду маслянской подстанции ОСМП Областной больницы №14 (с. Сладково), которая в это время была от места происшествия всего в шести километрах. Благодаря этому ДТП для пациентов завершилась благополучно.

Кроме того, единой диспетчерской службе доступны электронные медицинские карты с информацией о медицинской помощи, оказанной человеку ранее при вызовах "скорой помощи". Это дает возможность оперативно ознакомиться с диагнозами, результатами ЭКГ-исследований, выбрать верную тактику лечения.

Новый сервис также формирует и направляет в стационар сопроводительный лист, автоматически передает информацию о неотложных вызовах в медицинскую информационную систему. С начала запуска уже передано более 46 тысяч карт неотложных вызовов.

