Жители Тюмени могут отдать теплые вещи нуждающимся

В тюменской "Лавке добра" при региональном центре "Семья" объявили сбор тёплой одежды и обуви для нуждающихся детей и взрослых. Приём осуществляется каждый день с 8:00 до 18:00 без выходных и праздников по адресу ул. Ермака, 1а.

Сотрудники "Лавки добра" просят горожан помочь тем, кто в этом нуждается, и по возможности принести вязаные, шерстяные кофты, штаны с начесом, осенние куртки, пальто, накидки, шапки. Особенно остро в соцлавке чувствуется нехватка обуви, причем всех размеров. Тут с радостью примут и детские ботинки, и женские полусапожки, и мужские кроссовки. Также нужны шарфы, перчатки или варежки, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Все жертвуемые вещи найдут новых хозяев. Среди нуждающихся - люди из многодетных, малоимущих семей, пенсионеры и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Принимаются не только новые вещи, но и б/у – чистые и в хорошем состоянии.