ФК "Тюмень" сыграет с командой из Челябинска

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" проведет домашний матч с командой "Челябинск" 20 сентября в рамках седьмого тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Шансы на победу у тюменских футболистов оцениваются на 64,35%.

Матч начнется в 17:00 на стадионе "Геолог", но пройдет без зрителей.

В турнирной таблице четвертой группы "Тюмень" занимает третье место, уступая "КАМАЗу" из Татарстана и клубу "Новосибирск. Из пяти ранее сыгранных матчей тюменцы одержали четыре победы, одну игру закончили вничью. На данный момент команда заработала 13 очков. Соперник "Тюмени", клуб "Челябинск" находится на седьмой строке рейтинга с активом в 9 очков.

В прошлом сезоне "Тюмень" и "Челябинск" встречались трижды. Две игры в рамках Олимп-Первенства России 2-го дивизиона группы "Урал-Приволжье" - 2019-2020 гг закончились победой "Тюмени", еще в одном поединке счет остался "сухим".

Напомним, 12 сентября игроки "Тюмени" одержали волевую победу в Самаре, одолев местные "Крылья Советов-2" со счетом 3:4, пишет "Вслух.ру".