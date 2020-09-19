Для жителей Ялуторовска открывают бесплатные мастер-классы

15:28 19 сентября 2020
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pixabay.com

Волонтеры дворового клуба "Радуга" в Ялуторовске планируют запуск серии мастер-классов по изготовлению поделок из природного материала, букетов из конфет и другого. Как дети, так и взрослые смогут поучаствовать в творческом процессе. Старт проекта и первое занятие состоится 21 сентября.

По словам руководителя дворового клуба "Радуга", специалиста Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Марины Актобаевой, программа мастер-классов рассчитана на весь учебный год. Жители Ялуторовска научатся создавать букеты из конфет, обучатся азам декупажа, созданию поделок из фоамирана и картин из листьев, шишек, веток и других природных материалов.

Участие в мастер-классах бесплатное. Все занятия будут проходить в отдельном помещении на территории дворового клуба "Радуга" и с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: мастер-класс , творчество , Ялуторовск
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