Для жителей Ялуторовска открывают бесплатные мастер-классы

Волонтеры дворового клуба "Радуга" в Ялуторовске планируют запуск серии мастер-классов по изготовлению поделок из природного материала, букетов из конфет и другого. Как дети, так и взрослые смогут поучаствовать в творческом процессе. Старт проекта и первое занятие состоится 21 сентября.

По словам руководителя дворового клуба "Радуга", специалиста Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Марины Актобаевой, программа мастер-классов рассчитана на весь учебный год. Жители Ялуторовска научатся создавать букеты из конфет, обучатся азам декупажа, созданию поделок из фоамирана и картин из листьев, шишек, веток и других природных материалов.

Участие в мастер-классах бесплатное. Все занятия будут проходить в отдельном помещении на территории дворового клуба "Радуга" и с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора, пишет ИА "Тюменская линия".