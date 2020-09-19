Молодежный театр Тюмени попал в тройку лидеров международной премии

Фото театра-студии "Быть"

Тюменский молодежный театр-студия "Быть" попал в тройку лучших любительских театров России на международной премии "Звезда театрала". Только этот коллектив нашего региона участвует в финальном голосовании среди номинантов. В тройке лучших этой номинации – новосибирский семейный театр "Торт на небе" и Называевский народный театр "Сотоварищи", которые так же поборются за первое место.

Представители театра пояснили, что "Звезда театрала" является единственной российской наградой со статусом независимой Премии зрительских симпатий в сфере театрального искусства. Именно она за годы существования стала символом общественного признания и объективной оценки – лауреатов определяет многотысячная зрительская аудитория, самое массовое жюри.

Десятки тысяч зрителей из разных стран приняли участие в голосовании по лонг-листу. Голосование длилось два с небольшим месяца. Зрители России отдали более 70% голосов, далее по количеству проголосовавших идут Украина, Болгария, США, Грузия, Германия и другие.

Отметим, что молодежный театр "Быть" существует уже 9 лет. В театре бесплатно занимаются студенты нетворческих вузов и колледжей, изучая такие дисциплины, как актерское мастерство, сценическая речь, пластика и хореография. Учащиеся так же выступают на площадках Тюмени и участвуют во всероссийских и международных театральных фестивалях.

Голосование за номинантов премии продлится до конца ноября. Поддержать тюменский театр можно по ссылке – https://teatral-online.ru/star/shortlist/ Лауреатов объявят 7 декабря на ежегодной торжественной церемонии в Театре Вахтангова, пишет ИА "Тюменская линия".