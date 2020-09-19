Необычная выставка "Волокна информации" приглашает тюменских зрителей

Фото Конторы пароходства

В выставочном пространстве "Конторы пароходства" планируется открытие выставки "Волокна информации" арт-группы "Все свои" – творческой коллаборации Артема Долгих и Марины Малюгиной.

Используя современные арт-практики, художники попытались продемонстрировать проникновение в жизнь современного человека технологий слежения, систем коммуникаций и потоков информационных данных.

По словам Марины Малюгиной, в основном будут представлены инсталляции, арт-объекты, созданные из привычных материалов. Но, например, с помощью гофрированной трубы художники смогли создать произведение искусства.

Информация изображена в разных ипостасях. Так, например, будут затронуты темы манипуляции с информацией и чрезмерное ее потребление. Малюгина отмечает, что мы живем в информационном обществе и порой сталкиваемся в нем с различными сложностями.

Авторы в сериях арт-объектов обратили внимание на артерии и вены – физическую составляющую информации. Артем и Марина попытались дать зрителю пространство для размышления над содержанием и наполнением информации, которую мы видим и слышим каждый день, – пишет Тюменская область сегодня.

Выставка начнет работу 3 октября и продлится до 20 октября.