Дорожники Тюменского района подходят к завершению сезона ремонтных работ

К середине сентября большинство муниципалитетов Тюменского района завершили дорожные ремонтные работы, которые стартовали в апреле. Всего в работу были вовлечены более 92 км. дорог местного значения в 20 муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Наибольший объем работ осуществлен в Московском муниципальном образовании. Там за счет средств местного бюджета отремонтировали более 10 км. улиц, а в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – ещё 6 км. Также в планах работ дорожников отремонтировать улицу Зеленую в п. Московский и пер. Лесной в с. Гусево до конца сентября. Таким образом, будет завершено стопроцентное выполнение плана.

Ремонтные работы подошли к завершению на 98 улицах в поселках Андреевский и Боровский, в селах Горьковка и Муллаши, в Ембаевском, Каменском, Каскаринском, Кулаковском и Наримановском, Онохинском и Чикчинском, Богандинском и Винзилинском муниципальных образованиях. В Успенском МО закончен ремонт 3 дорог из 11 запланированных, однако работа ведется без выходных.

Кроме того, в этом году завершится строительство 61,7 км тротуаров в населенных пунктах Тюменского района, а Переваловский муниципалитет ожидает появление в течение месяца трех новых остановочных пунктов.

Ембаевский муниципалитет использовал асфальтовую срезку, оставшуюся после ремонта дорог, для укрепления грунтовых дорог в ИЖС для многодетных семей, где строительство дорог в твердом исполнении пока ещё только в планах.