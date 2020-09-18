В воскресенье на полдня частично закроют для транспорта улицы Республики и Ленина

В воскресенье, 20 сентября, в Тюмени в связи с проведением спортивного массового мероприятия "Стальной характер" будет временно прекращено движение транспорта по улицам Республики и Ленина от улицы Коммунистической до улицы Перекопской.

Планируемое время перекрытия с 07:00 до 15:00. Участников дорожного движения просят заблаговременно планировать время и маршруты движения.