В воскресенье на полдня частично закроют для транспорта улицы Республики и Ленина

17:00 18 сентября 2020
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В воскресенье, 20 сентября, в Тюмени в связи с проведением спортивного массового мероприятия "Стальной характер" будет временно прекращено движение транспорта по улицам Республики и Ленина от улицы Коммунистической до улицы Перекопской.

Планируемое время перекрытия с 07:00 до 15:00. Участников дорожного движения просят заблаговременно планировать время и маршруты движения.

Теги: ограничение движения
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