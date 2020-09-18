Среди тюменцев пройдет конкурс "Оптимисты за рулем"

17:29 18 сентября 2020
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Фото молодежной организации инвалидов "Оптимист"

В областном центре на конкурсе "Мисс Оптимистка", в рамках которого выбирается самая достойная тюменка с инвалидностью, состоится  чемпионат по вождению автомобиля. В этом соревновании буду участвовать и мужчины.

Как рассказал организатор первенства Рашид Хамзин, многие  обращались к нему с просьбой провести такие же соревнования для мужчин. Так возник отдельный конкурс  — "Оптимисты за рулем". 

Чемпионат состоится 3 октября, в нем участвуют 15 водителей. Лучшим станет тот, кто первым доедет до финиша и допустит минимальное количество ошибок при выполнении упражнений "Бокс", "Параллельная парковка" и "Змейка", сообщает "Тюменская область сегодня".

В молодежной реабилитационной организации инвалидов "Оптимист" рассказывают, что одна из задач чемпионата — показать, что водители с инвалидностью ничем не отличаются от других автолюбителей.

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