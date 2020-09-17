Радио Рекорд Тюмень представляет новых супергероев

Фотография предоставлена организаторами

Новая эфирная игра стартовала на Радио Рекорд Тюмень. Ведущие шоу "Мега Утро" Ярик и Настя выдумают собственного супергероя, а слушателям нужно придумать, какими уникальными суперспособностями его наделить. Ответы принимаются самые сумасшедшие.

Полноценную конкуренцию героям Marvel и DC уже вполне могут составить Суперкарась, способный переговорить даже Настю, пробыть целый день без воздуха под водой и завербовать морского конька, а еще превратить водоросли в золото, Человек-труба и даже Лариса Гузеева.

Но, пожалуй, главная опция супергероя – умение летать! А потому победитель игры вместе с Настей Кириленко отправится в воздушное путешествие в аэротрубе FLY FAMILY, компанию Насте составит и генеральный партнер акции - автосервис "Формула".

Поучаствовать в игре можно до 22 сентября с 9:00 по будням в эфире на 88.8 FM.