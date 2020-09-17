В Тюмени начали прививать детей от гриппа

В Тюменский регион поступила первая партия вакцины от гриппа для детей в количестве 107 580 доз. Вакцину распределяют по медицинским учреждениям, о ее поступлении в вашу поликлинику можно уточнить в медорганизации по телефонам регистратуры или контакт-центра.

Прививки юным жителям Тюмени начали делать с 16 сентября. Специалисты напоминают, что от гриппа детей можно прививать с шестимесячного возраста. Вакцинация детского населения проводится не только в прививочных кабинетах поликлиник, но и в медицинских кабинетах дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений. Важно: в этом году садики и школы снабдили как детской, так и взрослой вакциной против гриппа, чтобы старшие родственники ребёнка при желании могли вместе с ним получить прививку. Это избавит семью от излишних походов в поликлинику.

Вакцинация взрослого населения региона началась чуть раньше – на сегодняшний день за счёт средств федерального бюджета привито свыше 177 тысяч жителей области.

Из-за большого спроса, а также для охвата прививками жителей отдалённых и труднодоступных территорий организована работа вакциномобилей. Один базируется в Тюмени по улице Газовиков №6/1 — возле входа в педиатрическое отделение городской поликлиники №1. Поставить прививку в нём можно в будни с 8 утра до 20 часов. Ежедневно этой возможностью пользуются не менее 100 жителей областного центра.

"Вакцина начинает действовать не с первых дней, поэтому прививки делают до начала сезона простудных заболеваний. А своевременная вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям, а также работникам сфер образования, обслуживания, медицины, транспорта", – поясняет Марина Грищенко, главная медицинская сестра Городской поликлиники №1.

Всего до 1 ноября от гриппа запланировано привить больше 523 тысячи взрослых и 176 тысяч детей. Взрослое население прививают вакцинами "Совигрипп" и "Флю-М", детское – трехвалентной вакциной "Совигрипп". Все вакцины содержат в своём составе актуальные штаммы гриппа по рекомендации ВОЗ и защищают организм, формируя иммунитет.